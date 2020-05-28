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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:52
https://ria.ru/20200528/1572111162.html
В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069475_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_de25457625b50e8d4c4c6848cb4880c3.jpg
РИА Новости

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

12:48 28.05.2020 (обновлено: 13:52 28.05.2020)
19714
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасная площадь
Красная площадь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Красная площадь
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
"Я не хочу никоим образом вторгаться в круг дополнительных полномочий, связанных с эпидемиологической ситуацией, глав регионов. <...> И тем более полномочий Сергея Семеновича Собянина — главы крупнейшего региона, региона, который принял на себя самый мощный удар эпидемии и который продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
29 апреля, 18:07Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили больше всего случаев заболевания COVID-19 в стране, на сегодняшний день их 173 497, больше 71 тысячи пациентов поправились, 2254 скончались. В последнее время суточный прирост инфицированных уверенно снижается.
Накануне Сергей Собянин продлил до 14 июня режим самоизоляции и пропусков, однако с понедельника жителям столицы разрешат прогулки по графику три раза в неделю. Также планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. При этом отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей, по мнению мэра, преждевременно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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79202110171
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковМосква
Популярные комментарии
Собянин мощнейший Градоначальник. Москвичей надо прижимать к ногтю и все будет хорошо
28 мая, 13:09
АНАлексей Некрасов
23600241
Благославляющий глас из норы)
28 мая, 13:02
big_medved
36130028
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