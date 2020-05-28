В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

"Я не хочу никоим образом вторгаться в круг дополнительных полномочий, связанных с эпидемиологической ситуацией, глав регионов. <...> И тем более полномочий Сергея Семеновича Собянина — главы крупнейшего региона, региона, который принял на себя самый мощный удар эпидемии и который продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире", — заявил пресс-секретарь президентаотвечая на вопросы журналистов.