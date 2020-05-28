В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
"Я не хочу никоим образом вторгаться в круг дополнительных полномочий, связанных с эпидемиологической ситуацией, глав регионов. <...> И тем более полномочий Сергея Семеновича Собянина — главы крупнейшего региона, региона, который принял на себя самый мощный удар эпидемии и который продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
В Москве выявили больше всего случаев заболевания COVID-19 в стране, на сегодняшний день их 173 497, больше 71 тысячи пациентов поправились, 2254 скончались. В последнее время суточный прирост инфицированных уверенно снижается.
Накануне Сергей Собянин продлил до 14 июня режим самоизоляции и пропусков, однако с понедельника жителям столицы разрешат прогулки по графику три раза в неделю. Также планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. При этом отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей, по мнению мэра, преждевременно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.