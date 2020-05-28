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Путин проведет встречу с главой "Транснефти"
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РИА Новости

Путин проведет встречу с главой "Транснефти"

12:47 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев
Владимир Путин и председатель правления и президент ПАО Транснефть Николай Токарев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле в четверг с главой "Транснефти" Николаем Токаревым, а также проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Из публичного - (президент - прим. ред.) примет сегодня в Кремле главу "Транснефти" Токарева. Компания системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому нынешнее состояние компании, перспективы развития, оценка положения дел - все это будет на повестке дня предстоящей встречи", - рассказал Песков.
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Кроме того, как сообщил пресс--секретарь президента, сегодня в графике главы государства есть международный телефонный разговор.
"Мы достаточно скоро дадим вам традиционное сообщение о том, какие вопросы будут затрагиваться", - добавил представитель Кремля.
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ТранснефтьДмитрий ПесковВладимир ПутинНиколай ТокаревПолитика
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