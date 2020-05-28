Путин проведет встречу с главой "Транснефти"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле в четверг с главой "Транснефти" Николаем Токаревым, а также проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Из публичного - (президент - прим. ред.) примет сегодня в Кремле главу "Транснефти" Токарева. Компания системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому нынешнее состояние компании, перспективы развития, оценка положения дел - все это будет на повестке дня предстоящей встречи", - рассказал Песков.
Кроме того, как сообщил пресс--секретарь президента, сегодня в графике главы государства есть международный телефонный разговор.
"Мы достаточно скоро дадим вам традиционное сообщение о том, какие вопросы будут затрагиваться", - добавил представитель Кремля.