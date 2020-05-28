Путин проведет встречу с главой "Транснефти"

"Из публичного - (президент - прим. ред.) примет сегодня в Кремле главу "Транснефти" Токарева. Компания системообразующая, чрезвычайно важная, поэтому нынешнее состояние компании, перспективы развития, оценка положения дел - все это будет на повестке дня предстоящей встречи", - рассказал Песков.