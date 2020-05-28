Россия пытается в рамках "пятерки" поддерживать дискуссию по разоружению

"Работаем над этим в рамках наших контактов с другими представителями ядерной пятерки. Так что пытаемся даже в этой сложной ситуации, связанной с коронавирусом, искать какие-то возможности для того, чтобы эта тема не затухала, чтобы дискуссия по разоруженческой проблематике продолжалась, здесь, в Женеве", - добавил он.