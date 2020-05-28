Россия пытается в рамках "пятерки" поддерживать дискуссию по разоружению

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия пытается в рамках "пятерки" СБ ООН поддерживать дискуссию по разоружению, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Пытаемся как-то в рамках пятерки постоянных членов Совета безопасности поддерживать на плаву дискуссию по разоруженческой проблематике", - заявил он в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
Как отметил Гатилов, Москва считает, что общим позитивным сигналом могло бы стать подтверждение ядерными государствами формулы Горбачева-Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
"Работаем над этим в рамках наших контактов с другими представителями ядерной пятерки. Так что пытаемся даже в этой сложной ситуации, связанной с коронавирусом, искать какие-то возможности для того, чтобы эта тема не затухала, чтобы дискуссия по разоруженческой проблематике продолжалась, здесь, в Женеве", - добавил он.