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2020-05-28T13:02
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Россия пытается в рамках "пятерки" поддерживать дискуссию по разоружению
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РИА Новости

Россия пытается в рамках "пятерки" поддерживать дискуссию по разоружению

13:02 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Геннадий Гатилов . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия пытается в рамках "пятерки" СБ ООН поддерживать дискуссию по разоружению, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Пытаемся как-то в рамках пятерки постоянных членов Совета безопасности поддерживать на плаву дискуссию по разоруженческой проблематике", - заявил он в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
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Как отметил Гатилов, Москва считает, что общим позитивным сигналом могло бы стать подтверждение ядерными государствами формулы Горбачева-Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
"Работаем над этим в рамках наших контактов с другими представителями ядерной пятерки. Так что пытаемся даже в этой сложной ситуации, связанной с коронавирусом, искать какие-то возможности для того, чтобы эта тема не затухала, чтобы дискуссия по разоруженческой проблематике продолжалась, здесь, в Женеве", - добавил он.
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