Nissan свернул производство автомобилей Datsun в России

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Японский автомобильный концерн Nissan решил свернуть ряд зарубежных производств, в том числе сборку Datsun в России, говорится в программе трансформации и устойчивого роста компании до 2023 года.

"В рамках четырехлетнего плана Nissan примет решительные меря для трансформации своего бизнеса путем оптимизации неприбыльных операций и избыточных объектов наряду со структурными реформами", — говорится в плане компании.

Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun. Чистая прибыль Nissan, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2019/2020 финансового года упала в 3,7 раза к уровню прошлого года и составила 65,4 миллиарда иен (около 600 миллионов долларов). Выручка компании уменьшилась на 9,6 процента — до пяти триллионов иен (45,9 миллиарда долларов).