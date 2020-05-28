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2020-05-28T13:39
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Nissan свернул производство автомобилей Datsun в России
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РИА Новости

Nissan свернул производство автомобилей Datsun в России

12:44 28.05.2020 (обновлено: 13:39 28.05.2020)
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© Фото : DatsunАвтомобиль Datsun mi-DO
Автомобиль Datsun mi-DO
© Фото : Datsun
Автомобиль Datsun mi-DO. Архивное фото
ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Японский автомобильный концерн Nissan решил свернуть ряд зарубежных производств, в том числе сборку Datsun в России, говорится в программе трансформации и устойчивого роста компании до 2023 года.
Среди планируемых мер упомянуты "выход" Nissan из Южной Кореи, бизнеса Datsun в России и оптимизация операций на рынках в АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

"В рамках четырехлетнего плана Nissan примет решительные меря для трансформации своего бизнеса путем оптимизации неприбыльных операций и избыточных объектов наряду со структурными реформами", — говорится в плане компании.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии.
Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun. Чистая прибыль Nissan, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2019/2020 финансового года упала в 3,7 раза к уровню прошлого года и составила 65,4 миллиарда иен (около 600 миллионов долларов). Выручка компании уменьшилась на 9,6 процента — до пяти триллионов иен (45,9 миллиарда долларов).
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Nissan MotorЮго-Восточная АзияЮжная КореяЯпонияЭкономика
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Грустно, если так - это потеря рабочих мест, потеря налогов для бюджета.
28 мая, 12:50
Руслан Тлеуж
268021010
И снова on-DO придется называть Lada Granta, грустно...
28 мая, 13:41
YSYar S
16180101
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