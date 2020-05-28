Конференцию по ДНЯО перенесли на начало следующего года

"В Женеве, где действует конференция по разоружению, никаких прямых заседаний не проводится и, конечно, это отражается на деятельности и в области нераспространения, разоружения. Упомянутая вами конференция перенесена, пока что временно, на начало следующего года, дата пока не определена. Сейчас сложно спрогнозировать, когда появится возможность провести ее", - сказал Гатилов в ходе онлайн-брифинга о работе российской дипломатии в условиях пандемии COVID-19, организованного МИА "Россия сегодня".