Конференцию по ДНЯО перенесли на начало следующего года

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) перенесена на начало следующего года, точная дата пока не определена, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
"В Женеве, где действует конференция по разоружению, никаких прямых заседаний не проводится и, конечно, это отражается на деятельности и в области нераспространения, разоружения. Упомянутая вами конференция перенесена, пока что временно, на начало следующего года, дата пока не определена. Сейчас сложно спрогнозировать, когда появится возможность провести ее", - сказал Гатилов в ходе онлайн-брифинга о работе российской дипломатии в условиях пандемии COVID-19, организованного МИА "Россия сегодня".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.