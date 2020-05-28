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2020-05-28T16:23
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Конференцию по ДНЯО перенесли на начало следующего года
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РИА Новости

Конференцию по ДНЯО перенесли на начало следующего года

12:43 28.05.2020 (обновлено: 16:23 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) перенесена на начало следующего года, точная дата пока не определена, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
"В Женеве, где действует конференция по разоружению, никаких прямых заседаний не проводится и, конечно, это отражается на деятельности и в области нераспространения, разоружения. Упомянутая вами конференция перенесена, пока что временно, на начало следующего года, дата пока не определена. Сейчас сложно спрогнозировать, когда появится возможность провести ее", - сказал Гатилов в ходе онлайн-брифинга о работе российской дипломатии в условиях пандемии COVID-19, организованного МИА "Россия сегодня".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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Геннадий ГатиловВОЗЖенева (город)ООНВ мире
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