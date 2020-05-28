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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:42
https://ria.ru/20200528/1572110721.html
В Волгоградской области число случаев COVID-19 в интернате достигло 52
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области число случаев COVID-19 в интернате достигло 52

12:42 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 мая – РИА Новости. Число больных коронавирусной инфекцией в Урюпинском психоневрологическом интернате выросло с 30 до 52 человек, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз подтвержден у 30 человек, из них половина - постояльцы, половина - сотрудники учреждения, все они госпитализированы. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском  психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.
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"На сегодня 52 положительных результата… По мере поступления результатов из лаборатории соответствующие мероприятия мы проводим, в том числе по разграничению здорового и подтвержденного с COVID контингента", - сказал Алимов.
Он отметил, что в очаге, кроме медиков, работают сотрудники Роспотребнадзора, комитета социальной защиты населения, а также главный внештатный специалист комитета здравоохранения по медицине катастроф. По словам Алимова, дополнительно в Урюпинск будут направлены бригады скорой помощи, чтобы вывезти больных людей в специализированные медучреждения.
По информации оперштаба, на 28 мая в Волгоградской области зарегистрирован 2581 случай коронавирусной инфекции, в том числе 111 за последние сутки. Выписан 829 человек, 16 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Волгоградская областьУрюпинскОбщество
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