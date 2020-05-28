В Волгоградской области число случаев COVID-19 в интернате достигло 52

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз подтвержден у 30 человек, из них половина - постояльцы, половина - сотрудники учреждения, все они госпитализированы. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.