В Волгоградской области число случаев COVID-19 в интернате достигло 52

ВОЛГОГРАД, 28 мая – РИА Новости. Число больных коронавирусной инфекцией в Урюпинском психоневрологическом интернате выросло с 30 до 52 человек, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз подтвержден у 30 человек, из них половина - постояльцы, половина - сотрудники учреждения, все они госпитализированы. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.
"На сегодня 52 положительных результата… По мере поступления результатов из лаборатории соответствующие мероприятия мы проводим, в том числе по разграничению здорового и подтвержденного с COVID контингента", - сказал Алимов.
Он отметил, что в очаге, кроме медиков, работают сотрудники Роспотребнадзора, комитета социальной защиты населения, а также главный внештатный специалист комитета здравоохранения по медицине катастроф. По словам Алимова, дополнительно в Урюпинск будут направлены бригады скорой помощи, чтобы вывезти больных людей в специализированные медучреждения.
По информации оперштаба, на 28 мая в Волгоградской области зарегистрирован 2581 случай коронавирусной инфекции, в том числе 111 за последние сутки. Выписан 829 человек, 16 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.