Постпред России при ООН призвал не политизировать реакцию на пандемию

"Никто не говорит, что не нужно извлечь уроки и проанализировать то, что произошло, но делать это нужно своевременно, без "кавалерийских" наскоков. И вопрос о том, как и когда будет проводиться такая оценка – вопрос, подлежащий обсуждению. Для России принципиально важно исключить любую возможность политизации этого процесса и эта работа не должна превращаться в исключительно в поиск виновных", - сказал Гатилов в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".