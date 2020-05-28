Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:42
https://ria.ru/20200528/1572110683.html
Постпред России при ООН призвал не политизировать реакцию на пандемию
https://cdn24.img.ria.ru/images/151578/56/1515785682_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_172625318b5474a2b48518fb95dda8a9.jpg
РИА Новости

Постпред России при ООН призвал не политизировать реакцию на пандемию

12:42 28.05.2020
185
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия считает принципиально важным исключить политизацию процесса расследования реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Никто не говорит, что не нужно извлечь уроки и проанализировать то, что произошло, но делать это нужно своевременно, без "кавалерийских" наскоков. И вопрос о том, как и когда будет проводиться такая оценка – вопрос, подлежащий обсуждению. Для России принципиально важно исключить любую возможность политизации этого процесса и эта работа не должна превращаться в исключительно в поиск виновных", - сказал Гатилов в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
210001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГеннадий ГатиловДональд ТрампЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)ООНСШАВ мире
Рекомендуем
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Заседание Верховной рады Украины
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Автомобиль Datsun mi-DO
Nissan свернул производство автомобилей Datsun в России
Симферопольское водохранилище
В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт
"Млековита" опровергла данные о вымогательствах Данквертом взятки
Здание Рейхстага в Берлине
Посла России вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Власти Миннеаполиса запросили поддержку нацгвардии из-за беспорядков
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно вышло из порта Мукран
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Снаряд на линии соприкосновения в Донбассе
Источник: Киев показал, что ему не важна судьба жителей ДНР и ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
Лента новостейМолния