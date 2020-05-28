Постпред России при ООН призвал не политизировать реакцию на пандемию

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия считает принципиально важным исключить политизацию процесса расследования реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Никто не говорит, что не нужно извлечь уроки и проанализировать то, что произошло, но делать это нужно своевременно, без "кавалерийских" наскоков. И вопрос о том, как и когда будет проводиться такая оценка – вопрос, подлежащий обсуждению. Для России принципиально важно исключить любую возможность политизации этого процесса и эта работа не должна превращаться в исключительно в поиск виновных", - сказал Гатилов в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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