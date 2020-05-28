Forbes поместил Порошенко в тройку богатейших бизнесменов Украины

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинское издание Forbes впервые с 2016 года опубликовало рейтинг ста богатейших бизнесменов страны.
На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. Следом идут владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук и бывший президент Петр Порошенко (1,4 миллиарда долларов у каждого).
Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не менее миллиарда долларов, а в совокупности состояние "золотой сотни" превысило 31 миллиард.
Основной источник благосостояния Порошенко — кондитерская корпорация Roshen. В 2019 году ее выручка выросла на 41 процент — до 1,4 миллиарда гривен.