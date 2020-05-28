В поездах РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. РЖД отменили в поездах дальнего следования рассадку пассажиров с социальной дистанцией, которую ранее ввели для борьбы с распространением коронавируса.

Корреспондент РИА Новости проверил ряд поездов в приложении РЖД — билеты на 28 мая продавались с учетом дистанции. Например, в сидячих вагонах, где по два сиденья в ряд, билет можно купить только на место у окна, соседнее автоматически показывается как занятое. Если в ряду три места, билет нельзя купить на среднее.

Однако уже на 29 мая билеты можно приобрести на любые места.

В пресс-службе РЖД РИА Новости подтвердили снятие ограничений.

"Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором . На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места". РЖД

Компания начала продавать билеты в поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции в апреле.

Страна начала постепенно выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, в конце мая Минтранс опубликовал согласованные с Роспотребнадзором рекомендации для различных видов транспорта. В документе, в частности, не прописана дистанционная рассадка пассажиров в поездах.

При этом остается обязательным визуальный контроль состояния здоровья пассажира при посадке в поезд, измерение температуры дважды в сутки, влажная уборка в вагонах не реже двух раз в сутки с дезинфекцией всех ручек, уборка туалетов с мытьем полов и стен не реже четырех раз в сутки. Журналы в поезде запрещены.

После снятия ограничений предлагается сохранить некоторые требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и визуальный контроль за состоянием пассажиров.