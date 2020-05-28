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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:44
https://ria.ru/20200528/1572109907.html
В поездах РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020418_279:564:2917:2048_1036x0_80_0_0_8010ca5a158ea9add3f5e9ce34616b5c.jpg
РИА Новости

В поездах РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров

12:29 28.05.2020 (обновлено: 13:44 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. РЖД отменили в поездах дальнего следования рассадку пассажиров с социальной дистанцией, которую ранее ввели для борьбы с распространением коронавируса.
Корреспондент РИА Новости проверил ряд поездов в приложении РЖД — билеты на 28 мая продавались с учетом дистанции. Например, в сидячих вагонах, где по два сиденья в ряд, билет можно купить только на место у окна, соседнее автоматически показывается как занятое. Если в ряду три места, билет нельзя купить на среднее.
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Однако уже на 29 мая билеты можно приобрести на любые места.
В пресс-службе РЖД РИА Новости подтвердили снятие ограничений.
"Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места".
Логотип компании ОАО РЖД
РЖД
Компания начала продавать билеты в поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции в апреле.
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Страна начала постепенно выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, в конце мая Минтранс опубликовал согласованные с Роспотребнадзором рекомендации для различных видов транспорта. В документе, в частности, не прописана дистанционная рассадка пассажиров в поездах.
При этом остается обязательным визуальный контроль состояния здоровья пассажира при посадке в поезд, измерение температуры дважды в сутки, влажная уборка в вагонах не реже двух раз в сутки с дезинфекцией всех ручек, уборка туалетов с мытьем полов и стен не реже четырех раз в сутки. Журналы в поезде запрещены.
После снятия ограничений предлагается сохранить некоторые требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и визуальный контроль за состоянием пассажиров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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