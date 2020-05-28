Эксперт прокомментировал отмену США санкционных исключений для Ирана

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Отмена Андрей Баклицкий. Отмена США санкционных исключений в отношении Ирана является частью большой кампании давления на Тегеран , особенно в преддверии президентских выборов в США, но вряд ли иранское руководство пойдёт на резкие ответные шаги и заявит о своём выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, по крайней мере до выборов президента США, итогов которых все ждут, сказал РИА Новости эксперт ПИР-Центра

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Вашингтон дал два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии будут подпадать под санкции.

Баклицкий отметил, что в отношении перепрофилирования реактора в Араке сложно сказать как повлияет возвращение санкций на работу, потому что "даже до того, как начались разговоры о возврате санкций, иранцы жаловались, что работа идёт очень медленно, что китайцы перестраховываются, чтобы в случае чего с ними ничего не случилось".

"Все ждут ноября и ждут, пока в Америке пройдут выборы и, возможно, сменится администрация. Если придут к власти демократы, то все можно будет восстановить довольно быстро, если переизберется (нынешний президент Дональд) Трамп, тогда, конечно, сложно представить, что СВПД просуществует еще четыре года. Поэтому американские действия сейчас - усиление давления, отчасти перед выборами, отчасти потому, что ничего из предыдущего особо не сработало", - полагает эксперт.

При этом он напомнил, что США в декабре заявили о том, что отменят исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо, упоминался тогда и проект АЭС Бушер, и Россия должна была бы прекратить сотрудничество, но ничего подобного не произошло.

В целом, по его словам, сложно предсказать как сейчас будут работать анонсированные Вашингтоном меры.

"Думаю, это будет зависеть от многих вещей, в том числе и отношений между США и Китаем . Вся ситуация может стать ещё одним поводом, скажем, для добавления каких-то китайских компаний в чёрные списки и, наверное, это будет даже меньше связано с Ираном. приближаются президентские выборы в США, сейчас всплыла тема со снятием эмбарго на поставки оружия в Иран и ближе к сентябрю американцы могут попытаться вообще уничтожить СВПД запуском механизма возврата санкций в СБ ООН ", - полагает эксперт.

"Это все часть большой кампании давления. И если она ни к чему не приведёт, хотя бы покажет американцам, что Трамп продолжает бороться с Ираном, что вся эта кампания была не зря", - сказал Баклицкий.

По его мнению, Иран не станет делать резких шагов после отмены исключений из санкций. "Ирану нет смысла сейчас хлопать дверью, до выборов осталось довольно мало времени. Не исключаю, что Иран предпримет какой-то ответный шаг, например, если европейцы и Китай откажутся от модернизации Арака, Тегеран может начать восстанавливать реактор в старом дизайне, который производил довольно много плутония. Но опять же, процесс восстановления займёт несколько месяцев, как раз ближе к выборам это станет еще одним поводом информационной борьбы, но выходить из СВПД Иран, конечно, не будет, если они не вышли из него после того как США уже столько раз вводили санкции во всех отраслях экономики, убили Касема Сулеймани, то выходить из соглашения сейчас из-за того, что США не продлили исключения для проектов, которые Ирану, в общем-то, не нужны, думаю, это маловероятно", - сказал Баклицкий.

"США оставили исключение для поставок топлива на Бушер-1, что говорит о том, что в США творится не совсем безумие, потому что единственное, что нельзя было приостановить и что Россия точно бы не стала приостанавливать - это поставки топлива на Бушер. И это оставили. Что подтверждает, что это видится больше как кампания давления, чем что-то реальное", - заключил он.