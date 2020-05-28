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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:22
https://ria.ru/20200528/1572109411.html
В Красноярском крае вылечились от COVID-19 еще 174 сотрудника "Полюса"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае вылечились от COVID-19 еще 174 сотрудника "Полюса"

12:22 28.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата в стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата в стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата в стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Медики вылечили от COVID-19 и выписали более 170 сотрудников "Полюс Красноярск" и связанных с ним компаний, проходивших лечение стационарах Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ГОК); всего выздоровевших 190, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что более 800 работников компании "Полюс Красноярск" заразились коронавирусом на Олимпиадинском ГОК в Северо-Енисейском районе Красноярского края – крупнейшем золотодобывающем горно-обогатительном комбинате страны. В район для борьбы с эпидемией переброшены военные. На Еруде, где живут вахтовики, развернут мобильный госпиталь. Угрозы остановки предприятия нет.
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"174 сотрудника "Полюса" и компаний-подрядчиков, у которых в ходе тестирования была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели и выписаны из стационаров Олимпиадинского ГОКа. У большинства из них болезнь протекала в бессимптомной форме", - говорится в сообщении.
Также из медицинских учреждений Красноярского края выписаны еще 16 работников компании. В общей сложности к настоящему моменту выздоровели 190 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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