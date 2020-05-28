В Красноярском крае вылечились от COVID-19 еще 174 сотрудника "Полюса"

Палата в стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Палата в стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией

КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Медики вылечили от COVID-19 и выписали более 170 сотрудников "Полюс Красноярск" и связанных с ним компаний, проходивших лечение стационарах Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ГОК); всего выздоровевших 190, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что более 800 работников компании "Полюс Красноярск" заразились коронавирусом на Олимпиадинском ГОК в Северо-Енисейском районе Красноярского края – крупнейшем золотодобывающем горно-обогатительном комбинате страны. В район для борьбы с эпидемией переброшены военные. На Еруде, где живут вахтовики, развернут мобильный госпиталь. Угрозы остановки предприятия нет.

"174 сотрудника "Полюса" и компаний-подрядчиков, у которых в ходе тестирования была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели и выписаны из стационаров Олимпиадинского ГОКа. У большинства из них болезнь протекала в бессимптомной форме", - говорится в сообщении.

Также из медицинских учреждений Красноярского края выписаны еще 16 работников компании. В общей сложности к настоящему моменту выздоровели 190 человек.