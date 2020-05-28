В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

"Еще один вопрос касается поддержки самозанятых. Мы вернем налогоплательщикам налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год. Такое поручение нам давал президент. На эти цели мы выделим 1 миллиард 600 тысяч рублей", - сказал он в ходе заседания правительства.