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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:21
https://ria.ru/20200528/1572109177.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 393
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 393

12:21 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 393, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 26 мая в республике были выявлены 384 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
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"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 28 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 393", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что 27 мая выявлено девять новых случаев заболевания, 90 человек за сутки выписали. В общей сложности выписаны 274 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСвердловскВОЗВ мире
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