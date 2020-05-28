Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Вывозной рейс авиакомпании Uzbekistan Airways в четверг доставил в Ростов-на-Дону 33 пассажиров, в Ташкент на этом самолете смогут улететь до 190 граждан Узбекистана, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".
Как сообщало посольство РФ в Узбекистане, специальный рейс вылетел из Ташкента в Ростов-на-Дону в 10.00 (8.00 мск). На борту – 32 гражданина России и один иностранный гражданин.
"Самолет с 33 пассажирами прибыл в Ростов-на-Дону", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в Ташкент на нем смогут улететь до 190 граждан Узбекистана.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены также спецрейсы. С 8 мая спецрейсы были возобновлены.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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