Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Ростов-на-Дону

Как сообщало посольство РФ в Узбекистане, специальный рейс вылетел из Ташкента в Ростов-на-Дону в 10.00 (8.00 мск). На борту – 32 гражданина России и один иностранный гражданин.

"Самолет с 33 пассажирами прибыл в Ростов-на-Дону", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в Ташкент на нем смогут улететь до 190 граждан Узбекистана.