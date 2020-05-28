Глава ПМР продлил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в четверг принял решение о продлении режима чрезвычайного из-за пандемии коронавируса положения до 15 июня, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Глава государства принял решение продлить на территории Приднестровской Молдавской Республики режим чрезвычайного положения. Он был введен указом президента ПМР 16 марта и неоднократно продлевался. Очередной срок действия особого правового режима – до 15 июня текущего года", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 964 приднестровцев, 36 человека скончались, 516 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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