Глава ПМР продлил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

"Глава государства принял решение продлить на территории Приднестровской Молдавской Республики режим чрезвычайного положения. Он был введен указом президента ПМР 16 марта и неоднократно продлевался. Очередной срок действия особого правового режима – до 15 июня текущего года", - говорится в сообщении.