В Ингушетии уточнили число умерших пациентов с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Медики уточнили число пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Медики уточнили число пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Ингушетии , оно выросло до 50, в статистику включены шесть человек, у которых COVID-19 ранее не был подтвержден официально, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1906 случаев заражения коронавирусом, скончались 44 человека, в том числе муфтий республики.

"Умерших - всего 50 человек, добавлены шестеро скончавшихся в апреле с неподтвержденными лабораторно диагнозами COVID-2019", - говорится в сообщении.

В штабе РИА Новости пояснили, что речь идет о 49-летнем и пяти пожилых жителях республики. "Их госпитализировали на основании компьютерной томографии с признаками коронавируса, но при доставлении в больницу не успели взять тесты и подтвердить диагноз. После смерти вскрытие не производилось, вчера ситуационный центр Минздрава России принял решение считать, что они умерли от коронавируса", - сказали в штабе.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусом, всего 1955 проб, положительных на COVID-2019. Выздоровели 788 человек.

"Всего в республике госпитализировано 557 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 317, из них 42 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - уточняет штаб.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4303 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 819 человек.