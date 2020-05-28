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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:18
https://ria.ru/20200528/1572109057.html
В Ингушетии уточнили число умерших пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976593_0:208:2979:1884_1036x0_80_0_0_dc7c943425cfa9f90d335a2cf0bf396d.jpg
РИА Новости

В Ингушетии уточнили число умерших пациентов с коронавирусом

12:18 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Медики уточнили число пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Ингушетии, оно выросло до 50, в статистику включены шесть человек, у которых COVID-19 ранее не был подтвержден официально, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1906 случаев заражения коронавирусом, скончались 44 человека, в том числе муфтий республики.
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"Умерших - всего 50 человек, добавлены шестеро скончавшихся в апреле с неподтвержденными лабораторно диагнозами COVID-2019", - говорится в сообщении.
В штабе РИА Новости пояснили, что речь идет о 49-летнем и пяти пожилых жителях республики. "Их госпитализировали на основании компьютерной томографии с признаками коронавируса, но при доставлении в больницу не успели взять тесты и подтвердить диагноз. После смерти вскрытие не производилось, вчера ситуационный центр Минздрава России принял решение считать, что они умерли от коронавируса", - сказали в штабе.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусом, всего 1955 проб, положительных на COVID-2019. Выздоровели 788 человек.
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"Всего в республике госпитализировано 557 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 317, из них 42 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - уточняет штаб.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4303 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 819 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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