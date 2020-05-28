Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запад запрещает странам обращаться к России за помощью в борьбе с коронавирусом, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайскому изданию Global Times.
Он назвал такую позицию хищнической, так как не все готовы отказаться от принципа "каждый за себя". Дипломат призвал страны хотя бы на время забыть о противоречиях.
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Лавров считает, что пандемия выявила нехватку гуманизма в мире. По его словам, речь идет о тех, кто декларирует моральное лидерство и демократические ценности, но на практике действует по "законам джунглей" и не соблюдает простые правила приличия.
"Игра в Монополию"
Жертвой стал Китай, который обвинили в распространении инфекции, а также Россия, вокруг помощи которой начались спекуляции. Он отметил, что ситуация дошла до абсурдных обвинений.
"Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан", — написал Лавров.
Он сравнил сложившуюся ситуацию с "игрой в Монополию", когда игроки сводят счеты с конкурентами и продвигают свои интересы при любом удобном случае.
Лавров также напомнил, что западные страны не отказались от односторонних санкций против государств развивающегося мира, что могло бы помочь в смягчении последствий пандемии.