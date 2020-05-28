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2020-05-28T12:17
https://ria.ru/20200528/1572108347.html
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
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РИА Новости

Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России

12:17 28.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запад запрещает странам обращаться к России за помощью в борьбе с коронавирусом, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайскому изданию Global Times.
Он назвал такую позицию хищнической, так как не все готовы отказаться от принципа "каждый за себя". Дипломат призвал страны хотя бы на время забыть о противоречиях.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Лавров считает, что пандемия выявила нехватку гуманизма в мире. По его словам, речь идет о тех, кто декларирует моральное лидерство и демократические ценности, но на практике действует по "законам джунглей" и не соблюдает простые правила приличия.

"Игра в Монополию"

Жертвой стал Китай, который обвинили в распространении инфекции, а также Россия, вокруг помощи которой начались спекуляции. Он отметил, что ситуация дошла до абсурдных обвинений.
"Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан", — написал Лавров.
Он сравнил сложившуюся ситуацию с "игрой в Монополию", когда игроки сводят счеты с конкурентами и продвигают свои интересы при любом удобном случае.
Лавров также напомнил, что западные страны не отказались от односторонних санкций против государств развивающегося мира, что могло бы помочь в смягчении последствий пандемии.
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Сергей ЛавровКитайВ мире
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