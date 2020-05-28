Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 28 мая — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, которая в понедельник пропала в Воронежской области, хотел вступить с ней в половую связь и после отказа задушил ребенка, сообщает прокуратура области.
Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка пропала вечером в понедельник, 25 мая, в селе Второе Никольское Бобровского района. Информация о безвестном исчезновении ребенка поступила правоохранителям лишь спустя двое суток, вечером 27 мая. Полураздетое тело ребенка нашли в заброшенном доме по улице Советской в селе Второе Никольское, по подозрению в убийстве был задержан проживающий по соседству с девочкой 16-летний подросток.
"(Подозреваемый. — Прим. ред.) пояснил, что пригласил девочку в заброшенный дом, где пытался вступить с ней в половую связь. Когда девочка стала оказывать сопротивление, он задушил ее и спрятал, чтобы позднее вынести в лес и закопать", — говорится в сообщении.
По предварительным данным прокуратуры, подросток, а также семья погибшей девочки на профилактических учетах не состояли. Как информирует надзорное ведомство, девочка воспитывалась в многодетной семье.
"По предварительным данным, 25 мая 2020 года родители шести детей, проживающие в Бобровском районе, оставив девятилетнюю дочь со старшими детьми, отправились на рыбалку. Вернувшись 26 мая, девочку дома они не обнаружили, предположив, что она находится у бабушки, как бывало ранее. Вечером того же дня от бабушки родители узнали, что девочка не приходила", — сообщает прокуратура.
Сначала родственники сами искали ребенка, а утром 27 мая об исчезновении девочки узнал глава поселения и сообщил об этом в полицию.