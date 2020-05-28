На Ямале число жертв коронавируса достигло семи

Мужчина, как уточнила Бучкова, заболел в начале мая, его доставили в стационар Ноябрьской центральной больницы из вахтового поселка Сабетта, где находится крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа.

"Двусторонняя внебольничная пневмония протекала очень тяжело. С первого дня госпитализации он находился на поддержке аппарата ИВЛ. Врачи сразу заподозрили коронавирус, но тесты дважды давали отрицательный результат... Несмотря на усилия врачей спасти его не удалось. Патологоанатомическая экспертиза выявила признаки COVID-19", - сказала Бучкова, чей комментарий публикует окружной оперативный штаб.