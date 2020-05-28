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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:16
https://ria.ru/20200528/1572108115.html
На Ямале число жертв коронавируса достигло семи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

На Ямале число жертв коронавируса достигло семи

12:16 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Мужчина из вахтового поселка Сабетта скончался от пневмонии в возрасте 42 лет в Ямало-Ненецком автономном округе, коронавирусную инфекцию выявили у него только после смерти, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
Мужчина, как уточнила Бучкова, заболел в начале мая, его доставили в стационар Ноябрьской центральной больницы из вахтового поселка Сабетта, где находится крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа.
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"Двусторонняя внебольничная пневмония протекала очень тяжело. С первого дня госпитализации он находился на поддержке аппарата ИВЛ. Врачи сразу заподозрили коронавирус, но тесты дважды давали отрицательный результат... Несмотря на усилия врачей спасти его не удалось. Патологоанатомическая экспертиза выявила признаки COVID-19", - сказала Бучкова, чей комментарий публикует окружной оперативный штаб.
Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, достигло семи.
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В целом по Ямалу коронавирус подтвержден у 2252 человек, каждый третий уже выздоровел. Количество выполненных тестирований на COVID-19 в автономном округе превышает 110 тысяч.
Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что в округе снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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