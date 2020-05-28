Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:11
https://ria.ru/20200528/1572107428.html
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 24,5 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 24,5 тысячи

12:11 28.05.2020
87
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.  Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 24,5 тысячи, за последние сутки в стране заболели 687 человек, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразились 24 538 человек, количество смертельных исходов за сутки увеличилось на 23 и  достигло 1496.
Выздоровели свыше 6,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИндонезияВ мире
Рекомендуем
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 18 791
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 13 тысяч
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 5457
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 23 851
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 22,6 тысячи
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858
Ситуация в Праге
В Чехии за сутки выявили 36 случаев коронавируса
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 57 849
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании выявили 182 новых случая коронавируса за сутки
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
Мексика
В Мексике за сутки выявили 3463 случая COVID-19
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса в мае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния