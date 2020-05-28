В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 24,5 тысячи

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 24,5 тысячи, за последние сутки в стране заболели 687 человек, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразились 24 538 человек, количество смертельных исходов за сутки увеличилось на 23 и достигло 1496.
Выздоровели свыше 6,2 тысячи человек.
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