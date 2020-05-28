СК назвал предварительную причину смерти мужчины в отделе полиции в Югре

В СУСК отметили, что назначена процессуальная проверка. В частности, следователи оценят "правильность действий сотрудников полиции" в момент, когда мужчина почувствовал себя плохо, а также выяснят, насколько своевременно ему была оказана медицинская помощь.

Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах ранее сообщал, что скончавшийся мужчина был судим за преступления, связанные с наркотиками и кражами. В 2019 году он освободился из колонии под административный надзор, при этом за последние полтора года десятки раз привлекался за распитие алкоголя на улице и появление в состоянии опьянения в общественных местах, мелкое хулиганство, неоплату штрафов.