СК назвал предварительную причину смерти мужчины в отделе полиции в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Смерть мужчины в отделе полиции Сургута (ХМАО), как предполагается, наступила из-за сердечной недостаточности, по данному факту ведется проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в пресс-службе окружного УМВД сообщили РИА Новости, что в отделе полиции Сургута вечером в среду скончался 45-летний мужчина, задержанный за распитие алкоголя в общественном месте. Когда в отношении него составили административные протоколы, он почувствовал себя плохо, прибывшие медики в течение часа оказывали ему помощь, но мужчина скончался. УМВД проводит проверку в связи с произошедшим.
"Предварительной причиной смерти является сердечная недостаточность, внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено... Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в следственном управлении.
В СУСК отметили, что назначена процессуальная проверка. В частности, следователи оценят "правильность действий сотрудников полиции" в момент, когда мужчина почувствовал себя плохо, а также выяснят, насколько своевременно ему была оказана медицинская помощь.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах ранее сообщал, что скончавшийся мужчина был судим за преступления, связанные с наркотиками и кражами. В 2019 году он освободился из колонии под административный надзор, при этом за последние полтора года десятки раз привлекался за распитие алкоголя на улице и появление в состоянии опьянения в общественных местах, мелкое хулиганство, неоплату штрафов.