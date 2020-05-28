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2020-05-28T12:26
https://ria.ru/20200528/1572107216.html
Российские кинотеатры готовятся принять зрителей
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РИА Новости

Российские кинотеатры готовятся принять зрителей

12:26 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗрители в большом зрительном зале "Кинозала ГУМ" в Москве
Зрители в большом зрительном зале Кинозала ГУМ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские кинотеатры готовятся к открытию после снятия ограничительных мер в связи с коронавирусом, активно рассматривая варианты снижения на первоначальном этапе цены на билет и сеансы с кинокритиками для привлечения зрителей, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.
"Открываться надо вовремя, а не конкретного числа. Проблема в том, что если мы откроемся раньше, чем американский или европейский рынки, то ничего хорошего из этого не будет. Варианта два: либо мы будем открываться очень медленно и долго, регион за регионом, убеждая зрителей, что в кино можно ходить и в маске целоваться через полтора кресла, либо мы открываемся очень быстро с набором отечественных и зарубежных блокбастеров, ради которых все пойдут в кино", - считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
По словам гендиректора Объединенной сети кинотеатров, куда входят "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино", Алексея Васясина, открываться стоит как можно раньше, потому что нужно еще учитывать и время на "раскрутку".
"Мы всегда думали, чтобы сделать что-нибудь отличное от других, например, сейчас обсуждаем с критиками, чтобы как-то делать показ отличным от того, что человек уже видел в онлайн-кинотеатре. Поэтому на момент старта активно будут продвигаться сеансы с кинокритиками. Мы сейчас ищем по всем регионам их", - заявил собеседник агентства.
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Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова отметила, что в первое время после снятия ограничений необходимо будет обеспечить зрителям некоторое дистанцирование в кинозалах, но, по ее мнению, важно предоставить возможность семьям и парам сидеть рядом.
"Кроме того, мы уже давно внедрили бесконтактный проход в зал, когда не нужно распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. И билеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее. Безусловно, нам предстоит использовать средства дезинфекции, обеспечить усиленный клининг для тщательной уборки зала, вводить более продолжительный интервал между сеансами. Также будет необходимо регулярно тестировать здоровье сотрудников, в частности, измерять температуру", - добавила собеседница агентства.
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Алексей Васясин отметил, что готов к открытию с рядом ограничений, добавив, что является большим сторонником не шахматной, а свободной рассадки. "Если молодой человек с девушкой вместе соблюдали режим самоизоляции, то нет никакого смысла сажать их через кресло. Если кто-то хочет отсесть, он может это сделать. Я бы рекомендовал Роспотребнадзору давать возможность свободной рассадки с ограничением количества мест в зале. Например, сделать продажу не полного зала, а 50%, и люди рассаживаются в комфортных для них местах", - заключил он.
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Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова сообщила, что на данный момент продумывается вариант открытия кинотеатров со сниженной стоимостью билетов на первоначальном этапе. Такого же мнения придерживается и Васясин, полагая, что на момент открытия цену снизят не только из-за желания вернуть зрителей в кинозалы, но и потому, что есть вероятность отсутствия нового контента.
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"Снижение цены ведет к понижению ценности. У нас не стоит задача, грубо говоря, забить полный зал. Я считаю, что кинотеатр, должен задуматься над тем, что он может предложить зрителю, чтобы тот был готов заплатить больше.", - подчеркнул Березин.
По словам экспертов, открытие после пандемии кинотеатров по всей России будет зависеть от арендодателей, однако в планах все же открыть все точки.
"Это во многом будет зависеть от переговорной позиции нашей и арендодателей. Мы по крайней мере не откроем один кинотеатр - это "Горизонт", все остальные я бы хотел открыть, потому что экономика данных кинотеатров положительна, а мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы планируем до конца года открыть новый кинотеатр в ТРК "Щелковский", где автовокзал. Мы активно его строим. Была заморозка, но сейчас строительные работы возобновлены", - отметил Васясин.
По словам президента сети кинотеатров "Каро", сейчас в их планах сконцентрироваться на запуске автокинотеатра и на подготовке к выходу из карантина.
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