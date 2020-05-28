СК в Туве возбудил дело о хищении при строительстве домов для сирот

По версии следствия, в августе 2019 года между "Госстройзаказом" Тувы и компанией "Энестрой" был заключен контракт на строительство двух домов для сирот в селе Самагалтай на сумму более 4 миллионов рублей со сроком исполнения в конце ноября 2019 года. Подрядчик представил фиктивные акты о приемке и справки о стоимости работ, подрядчику было перечислено более 4 миллионов рублей на основании этих документов, хотя работы не были выполнены, добавляет следствие.