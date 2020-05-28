СК в Туве возбудил дело о хищении при строительстве домов для сирот

КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Тувинские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере при строительстве домов для сирот, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По версии следствия, в августе 2019 года между "Госстройзаказом" Тувы и компанией "Энестрой" был заключен контракт на строительство двух домов для сирот в селе Самагалтай на сумму более 4 миллионов рублей со сроком исполнения в конце ноября 2019 года. Подрядчик представил фиктивные акты о приемке и справки о стоимости работ, подрядчику было перечислено более 4 миллионов рублей на основании этих документов, хотя работы не были выполнены, добавляет следствие.
"По результатам доследственной проверки по факту хищения при строительстве домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Самагалтай Тес-Хемского района республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств указанного события, изымается документация, по которой будут назначены экспертизы.