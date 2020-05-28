Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – три", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.