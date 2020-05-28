Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-28T12:09
https://ria.ru/20200528/1572106914.html
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:09 28.05.2020
207
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – три", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
27 мая, 09:50
Жители городов на западе Сирии рассказали о действиях боевиков
000000
Обсудить 0
Война в СирииРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Полиция в Афганистане
В Афганистане около семи человек погибли при атаке талибов
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более 60 беженцев из-за рубежа
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Путин и эмир Катара обсудили урегулирование в Сирии
Геннадий Гатилов
Россия пытается в рамках "пятерки" поддерживать дискуссию по разоружению
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
В Идлибе прошел 13-й по счету российско-турецкий патруль
Река Исеть в Свердловской области
На Урале прокуратура проверит данные о массовой гибели рыбы в реке Исеть
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Турция может включить радикалов в сирийскую оппозицию, считает эксперт
Раздача гуманитарной помощи в Сирии
Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Совет ЕС продлил санкции против Сирии
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Жители городов на западе Сирии рассказали о действиях боевиков
Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель
Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в государственном комплексе Дворец Навруз в Душанбе. 15 июня 2019
Путин и эмир Катара обсудили военное сотрудничество
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД осудили решение США отменить санкционные исключения для Ирана
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
Данкверт призвал принять закон об идентификации домашних животных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния