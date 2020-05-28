В Самарской области умер пациент с коронавирусом

САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Женщина с Женщина с коронавирусом скончалась в возрасте 31 года в Самарской области , у нее были заболевания эндокринной системы, это 18-й летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 174 человека с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Всего 18 человек скончались, в том числе женщина 31 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области также подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 53 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 44 заразились от ранее заболевших.

Всего в регионе подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусом, 829 человек выздоровели.