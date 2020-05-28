В Филатовской больнице лечатся более 670 пациентов с COVID-19

"Всего на лечении: 1110. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1059, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 678, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 34. В ОРИТ: 150. На ИВЛ: 48", - написал Вечорко в Facebook.