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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:59
https://ria.ru/20200528/1572106566.html
В Филатовской больнице лечатся более 670 пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335220_0:186:3309:2047_1036x0_80_0_0_af82624ed7617e9596bdbcd2d20f2401.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более 670 пациентов с COVID-19

11:59 28.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи человек лечатся в Филатовской больнице в Москве, в том числе 678 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1110. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1059, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 678, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 34. В ОРИТ: 150. На ИВЛ: 48", - написал Вечорко в Facebook.

Он добавил, что за сутки выписаны 136 человек, госпитализированы 126.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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