В Филатовской больнице лечатся более 670 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи человек лечатся в Филатовской больнице в Москве, в том числе 678 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1110. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1059, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 678, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 34. В ОРИТ: 150. На ИВЛ: 48", - написал Вечорко в Facebook.
Он добавил, что за сутки выписаны 136 человек, госпитализированы 126.
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