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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:59
https://ria.ru/20200528/1572106520.html
Россия и Ирландия работают над перезапуском диалога после пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564873445_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_548b43243e2c6d96f2d8d3233263d482.jpg
РИА Новости

Россия и Ирландия работают над перезапуском диалога после пандемии

11:59 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид Дублина. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 мая – РИА Новости Мария Табак. Посольство РФ и власти Ирландии работают над "дорожной картой" перезапуска двустороннего диалога между странами после пандемии коронавируса, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Дублине Юрий Филатов.
Как и во многих других странах, в Ирландии действует карантин, который власти сейчас только начинают ослаблять.
"Я бы сказал, что на момент всплеска эпидемии наши отношения складывались вполне позитивно и конструктивно. Есть обоюдный настрой на то, чтобы взаимодействовать с учетом интересов друг друга, с взаимным уважением. В июле прошлого года состоялся очень неплохой визит министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени в Москву и его встреча с Сергеем Лавровым (глава МИД РФ – ред.). Министры подтвердили, что у нас много пересекающихся, общих позиций в международных вопросах, зачастую даже совпадающих, в частности, по центральной роли ООН, вопросам разоружения и нераспространения, ряду региональных конфликтов. Есть вопросы, естественно, по которым у нас имеются разногласия, они связаны, в основном, с линией ЕС – по Украине, например", - рассказал Филатов.
По его словам, главный принцип российско-ирландских отношений: признавать разногласия, но регулировать их в деловом ключе, не создавая "надуманных проблем", обсуждать проблемы в целях поиска решений.
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"В экономическом плане все развивалось и развивается хорошо, торговля растет, ее ежегодный объем - где-то на уровне 2 миллиардов долларов. Но общее несчастье, естественно, внесло коррективы в то, как движется наш поезд двусторонних отношений", - отметил собеседник агентства.
Филатов пояснил, что контакты с МИД Ирландии сейчас осуществляются дистанционно, по электронной почте и по телефону, пришлось отменить ряд визитов, в том числе, межпарламентских и культурных.
"Но это дело наживное. По мере того, как ситуациям выравнивается, мы работаем над "дорожной картой" перезапуска нашего диалога и взаимодействия в самых различных областях. Все, что мы наработали в феврале-марте, это никуда не ушло, это будет продолжено, подхвачено и будет развиваться", - заверил посол РФ.
Филатов рассказал, что работа самой дипмиссии продолжается в полном объеме при соблюдении всех рекомендаций властей РФ касательно санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм.
"Посольство не очень велико, и маршрут "дом – посольство" мы считаем безопасным. Первостепенное внимание уделяется мерам по сокращению контакта с посторонними. Слава Богу, в нашем коллективе не было случаев заболевания, надеюсь, что и не будет. Так что все нормально, работаем", - улыбаясь, сказал посол.
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