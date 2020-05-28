Россия и Ирландия работают над перезапуском диалога после пандемии

ЛОНДОН, 28 мая – РИА Новости Мария Табак. Посольство РФ и власти . Посольство РФ и власти Ирландии работают над "дорожной картой" перезапуска двустороннего диалога между странами после пандемии коронавируса, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Дублине Юрий Филатов.

Как и во многих других странах, в Ирландии действует карантин, который власти сейчас только начинают ослаблять.

"Я бы сказал, что на момент всплеска эпидемии наши отношения складывались вполне позитивно и конструктивно. Есть обоюдный настрой на то, чтобы взаимодействовать с учетом интересов друг друга, с взаимным уважением. В июле прошлого года состоялся очень неплохой визит министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени в Москву и его встреча с Сергеем Лавровым (глава МИД РФ – ред.). Министры подтвердили, что у нас много пересекающихся, общих позиций в международных вопросах, зачастую даже совпадающих, в частности, по центральной роли ООН, вопросам разоружения и нераспространения, ряду региональных конфликтов. Есть вопросы, естественно, по которым у нас имеются разногласия, они связаны, в основном, с линией ЕС – по Украине, например", - рассказал Филатов.

По его словам, главный принцип российско-ирландских отношений: признавать разногласия, но регулировать их в деловом ключе, не создавая "надуманных проблем", обсуждать проблемы в целях поиска решений.

"В экономическом плане все развивалось и развивается хорошо, торговля растет, ее ежегодный объем - где-то на уровне 2 миллиардов долларов. Но общее несчастье, естественно, внесло коррективы в то, как движется наш поезд двусторонних отношений", - отметил собеседник агентства.

Филатов пояснил, что контакты с МИД Ирландии сейчас осуществляются дистанционно, по электронной почте и по телефону, пришлось отменить ряд визитов, в том числе, межпарламентских и культурных.

"Но это дело наживное. По мере того, как ситуациям выравнивается, мы работаем над "дорожной картой" перезапуска нашего диалога и взаимодействия в самых различных областях. Все, что мы наработали в феврале-марте, это никуда не ушло, это будет продолжено, подхвачено и будет развиваться", - заверил посол РФ.

Филатов рассказал, что работа самой дипмиссии продолжается в полном объеме при соблюдении всех рекомендаций властей РФ касательно санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм.

"Посольство не очень велико, и маршрут "дом – посольство" мы считаем безопасным. Первостепенное внимание уделяется мерам по сокращению контакта с посторонними. Слава Богу, в нашем коллективе не было случаев заболевания, надеюсь, что и не будет. Так что все нормально, работаем", - улыбаясь, сказал посол.