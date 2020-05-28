Любимова поблагодарила Роспотребнадзор за рекомендации по кинотеатрам

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рекомендации Роспотребнадзора помогут регионам определить готовность к открытию кинотеатров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Мы благодарны Роспотребнадзору за оперативное рассмотрение тех предложений, которые Минкультуры РФ подготовило совместно с ведущими кинотеатральными сетями. Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов", - цитирует пресс-служба министра.
Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.
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