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2020-05-28T11:58
https://ria.ru/20200528/1572106396.html
Любимова поблагодарила Роспотребнадзор за рекомендации по кинотеатрам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571973085_0:17:3068:1743_1036x0_80_0_0_02f1da6d7a04aef6822051453372f4e3.jpg
РИА Новости

Любимова поблагодарила Роспотребнадзор за рекомендации по кинотеатрам

11:58 28.05.2020
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© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фото : Министерство культуры РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рекомендации Роспотребнадзора помогут регионам определить готовность к открытию кинотеатров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Мы благодарны Роспотребнадзору за оперативное рассмотрение тех предложений, которые Минкультуры РФ подготовило совместно с ведущими кинотеатральными сетями. Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов", - цитирует пресс-служба министра.
Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОльга ЛюбимоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
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