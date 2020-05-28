В Тульской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 30, сообщает правительство региона.
За сутки в регионе зарегистрированы 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 107 человек.
"В тульских больницах от двусторонней полисегментарной пневмонии скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это жители Тулы, Новомосковска, Ефремовского и Чернского районов в возрасте от 54 лет до 81 года. У большинства из них в анамнезе были сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 30 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.