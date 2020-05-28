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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:07
https://ria.ru/20200528/1572106377.html
В Тульской области умерли шесть пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Тульской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

12:07 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 30, сообщает правительство региона.
За сутки в регионе зарегистрированы 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 107 человек.
"В тульских больницах от двусторонней полисегментарной пневмонии скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это жители Тулы, Новомосковска, Ефремовского и Чернского районов в возрасте от 54 лет до 81 года. У большинства из них в анамнезе были сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 30 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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