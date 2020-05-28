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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:57
https://ria.ru/20200528/1572106268.html
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков превысило 300
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков превысило 300

11:57 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, достигло 319, девять из них получили страховые выплаты на общую сумму 612 тысяч рублей, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава региона на 27 мая, число зараженных коронавирусом медработников в области составляло 173.
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"На сегодняшний день у нас лабораторно подтвержден факт инфицирования в общей сложности у 319 медицинских работников подведомственных организаций", - сказал Шувалов в четверг на заседании правительства области.
Он отметил, что для оформления страховых выплат в региональное отделение Фонда социального страхования направлены списки 92 сотрудников 23 медицинских организаций с подтвержденным фактом заражения COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.
"По состоянию на 27 мая, выплаты в размере 68 тысяч рублей получили девять человек, общая сумма 612 тысяч рублей", - добавил замминистра.
Всего в области лабораторно подтверждены 2746 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 пациента, выздоровели 1033.
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