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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:02
https://ria.ru/20200528/1572106257.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 214 пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466388_0:301:3106:2048_1036x0_80_0_0_76967cba668937dd3f01ce0d89f5f3e8.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся 214 пациентов с коронавирусом

12:02 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 210 пациентов лечатся от коронавируса в московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 28 мая состоят на лечении 214 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 214, подтвержденных с COVID – 214, с кислородной поддержкой – 152, на ИВЛ – 12", - написал Переходов в Facebook.
За сутки поступили 12 пациентов, были выписаны 17.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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