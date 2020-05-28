В московском центре "Вороновское" лечатся 214 пациентов с коронавирусом

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 28 мая состоят на лечении 214 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 214, подтвержденных с COVID – 214, с кислородной поддержкой – 152, на ИВЛ – 12", - написал Переходов в Facebook.