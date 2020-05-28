В московском центре "Вороновское" лечатся 214 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 210 пациентов лечатся от коронавируса в московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 28 мая состоят на лечении 214 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 214, подтвержденных с COVID – 214, с кислородной поддержкой – 152, на ИВЛ – 12", - написал Переходов в Facebook.
За сутки поступили 12 пациентов, были выписаны 17.
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