В КБР более 180 человек излечились от коронавируса за сутки

НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Более 180 пациентов с Более 180 пациентов с коронавирусом выздоровели в Кабардино-Балкарии за сутки, впервые суточное число выздоровевших в республике превысило количество заболевших, сообщает региональный оперативный штаб.

"За сутки выявлено 83 новых случая заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 2592 подтвержденных случая. Выздоровел за сутки 181 человек, всего выздоровевших – 824", - говорится в сообщении.

В штабе РИА Новости пояснили, что основная часть выздоровевших – это пациенты, которые переносили болезнь бессимптомно или находились на амбулаторном лечении.

По данным ведомства, в госпиталях сейчас находятся 757 человек, из которых 49 – в реанимации, 29 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, амбулаторно лечатся 537 человек, в том числе 63 ребенка, еще 460 человек, включая 239 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1944 человека, имевших контакты с зараженными людьми. Ранее сообщалось, что в КБР скончались 14 пациентов с коронавирусом.