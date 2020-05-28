Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:05
https://ria.ru/20200528/1572106234.html
В КБР более 180 человек излечились от коронавируса за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

В КБР более 180 человек излечились от коронавируса за сутки

12:05 28.05.2020
258
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Более 180 пациентов с коронавирусом выздоровели в Кабардино-Балкарии за сутки, впервые суточное число выздоровевших в республике превысило количество заболевших, сообщает региональный оперативный штаб.
"За сутки выявлено 83 новых случая заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 2592 подтвержденных случая. Выздоровел за сутки 181 человек, всего выздоровевших – 824", - говорится в сообщении.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
В штабе РИА Новости пояснили, что основная часть выздоровевших – это пациенты, которые переносили болезнь бессимптомно или находились на амбулаторном лечении.
По данным ведомства, в госпиталях сейчас находятся 757 человек, из которых 49 – в реанимации, 29 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Кроме того, амбулаторно лечатся 537 человек, в том числе 63 ребенка, еще 460 человек, включая 239 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1944 человека, имевших контакты с зараженными людьми. Ранее сообщалось, что в КБР скончались 14 пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
Машина скорой помощи
В КБР умерли два пациента с коронавирусом
Медицинские маски
В КБР предприятия производят ежедневно до 25 тысяч защитных масок
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 670 пациентов с COVID-19
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 214 пациентов с коронавирусом
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Туве возбудил дело о хищении при строительстве домов для сирот
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Испания продолжит использовать гидроксихлорохин при лечении COVID-19
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В лаборатории
Роспотребнадзор и Минздрав Франции проработают меры по борьбе с COVID-19
Тест на коронавирус
В Тульской области умерли шесть пациентов с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал сроки реализации плана по восстановлению экономики
Мурат Кумпилов
В Адыгее начали первый этап снятия ограничений
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Медицинский работник
В Ингушетии уточнили число умерших пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
Лента новостейМолния