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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:54
https://ria.ru/20200528/1572106081.html
В Калининградской области заболел COVID-19 моряк, прибывший из-за границы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151995_0:128:3188:1921_1036x0_80_0_0_8e265961e79556145f81924265bf757c.jpg
РИА Новости

В Калининградской области заболел COVID-19 моряк, прибывший из-за границы

11:54 28.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Среди выявленных случаев коронавируса в Калининградской области за последние сутки один заболевший - моряк, который вернулся в Россию из-за границы, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 38 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев один у прибывшего в страну моряка, выявлен в условиях изоляции. Кроме того, 21 случай выявлен без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, остальные заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у четверых диагностирована пневмония", - сообщили в штабе.
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На 28 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 47,5 тысячи человек. Выявлены 1376 случаев заражения, из них 588 человек выздоровели, скончались 23, остаются под медицинским наблюдением 3916 человек, в том числе 173 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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