В Калининградской области заболел COVID-19 моряк, прибывший из-за границы

КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Среди выявленных случаев коронавируса в Калининградской области за последние сутки один заболевший - моряк, который вернулся в Россию из-за границы, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 38 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев один у прибывшего в страну моряка, выявлен в условиях изоляции. Кроме того, 21 случай выявлен без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, остальные заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у четверых диагностирована пневмония", - сообщили в штабе.
На 28 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 47,5 тысячи человек. Выявлены 1376 случаев заражения, из них 588 человек выздоровели, скончались 23, остаются под медицинским наблюдением 3916 человек, в том числе 173 в условиях обсерватора.
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