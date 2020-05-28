В Калининградской области заболел COVID-19 моряк, прибывший из-за границы

"За последние сутки в области подтверждено 38 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев один у прибывшего в страну моряка, выявлен в условиях изоляции. Кроме того, 21 случай выявлен без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, остальные заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у четверых диагностирована пневмония", - сообщили в штабе.