В Хабаровском крае детские сады могут открыть с 11 июня

ХАБАРОВСК, 28 мая – РИА Новости. Власти Власти Хабаровского края планируют открыть детские сады после завершения режима самоизоляции – то есть не ранее 11 июня, сейчас работают только дежурные группы, сообщил губернатор Сергей Фургал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Ранее режим самоизоляции в крае был продлен до 10 июня.

"Закрытие детсадов была вынужденная мера. Возобновление их работы в штатном режиме возможно только после выхода из самоизоляции. Если не произойдет новых вспышек, то с 11 июня детсады откроют. Но мной подписано распоряжение, что дети, родители которые сегодня работают, посещают дежурные группы", - сказал Фургал.

Он отметил, что даст распоряжение упростить оформление детей в дежурные группы, так как родители пожаловались ему на то, что нужно собирать много справок.

В настоящее время в крае работает более 200 дежурных групп, их посещают более 6,2 тысячи детей.