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2020-05-28T11:53
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В Хабаровском крае детские сады могут открыть с 11 июня
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РИА Новости

В Хабаровском крае детские сады могут открыть с 11 июня

11:53 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 мая – РИА Новости. Власти Хабаровского края планируют открыть детские сады после завершения режима самоизоляции – то есть не ранее 11 июня, сейчас работают только дежурные группы, сообщил губернатор Сергей Фургал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.
Ранее режим самоизоляции в крае был продлен до 10 июня.
"Закрытие детсадов была вынужденная мера. Возобновление их работы в штатном режиме возможно только после выхода из самоизоляции. Если не произойдет новых вспышек, то с 11 июня детсады откроют. Но мной подписано распоряжение, что дети, родители которые сегодня работают, посещают дежурные группы", - сказал Фургал.
Он отметил, что даст распоряжение упростить оформление детей в дежурные группы, так как родители пожаловались ему на то, что нужно собирать много справок.
В настоящее время в крае работает более 200 дежурных групп, их посещают более 6,2 тысячи детей.
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