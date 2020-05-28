Лисопарковая зона, или Как природа становится горожанкой

Пока москвичи заперты дома на самоизоляции, звери в столичных парках чувствуют себя вольготней и свободней. Особенно это ощутили лисы, которые в столь благоприятных для себя условиях выбираются из глубины лесов и даже выходят в город. Впрочем, тут их ждет разочарование, ведь теперь добывать пропитание им приходится самостоятельно, без подкормки. Почему они перестали бояться цивилизации и что делать при встрече с лисой, выясняло РИА Новости.

Зона комфорта

На образ жизни и миграцию лис повлияло закрытие парков и различных учреждений Москвы, объясняют специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды. Рыжих зверей в городе заметить теперь действительно легче, так как условия для них стали более благоприятными.

Во-первых, нет прессинга со стороны человека, ведь охота на лис в городе запрещена, да и спугивать их сейчас попросту некому. Во-вторых, у лис практически полностью отсутствуют природные конкуренты и враги – бродячие собаки, которых из-за программы по отлову в Москве не осталось. В-третьих, в городе лисы всегда могут найти еду, причем в отличие от природных условий – в любой сезон и время года. И, в-четвертых, город – это территория, полная естественных и искусственных убежищ, обеспечивающих лисам защиту. Здесь они могут спрятаться от возможного преследования, отдохнуть и даже вывести потомство.

Таким образом, город постепенно становится для лис комфортной средой. Меняется биологическая модель обитания и существования вида: лисица из прирожденного охотника, ловко добывающего мелких птиц и грызунов для пропитания, превращается в городской вид, живущий за счет отходов человека.

Впрочем, именно в период действия в городе особого режима, когда общепит в массе своей перестал работать, кормовая база у животных сократилась. Лисицы вынуждены возвращаться в естественную среду обитания, чтобы заняться там привычной мышиной охотой.

Популяция под контролем

Переживать, что в текущих условиях популяция лис бесконтрольно вырастет, не стоит. Этот процесс саморегулируемый. Охотничий участок животных или территория обитания особи имеет большую площадь, а, значит, высокая плотность лис в городе невозможна. В Москве их популяция малочисленна, поэтому на данный момент необходимости вмешательства в этот процесс нет.

В среднем за год столичные власти фиксируют до 400 обращений от граждан, увидевших лисиц в черте города. Судя по сообщениям горожан, больше всего встреч с лисами приходится в Южном округе. Второе место занимает Троицкий округ. На третьем месте – ЗАО (район Фили-Давыдково) и ЮЗАО (район Ясенево). Гораздо реже поступают обращения от жителей ЮВАО и Новомосковского округа. Из остальных округов города обращения вообще единичны.

Нередко можно увидеть и детенышей, которые осматривают и изучают территорию около норы, причем малышам может быть всего пара месяцев. По данным "Мосприроды", этой весной три выводка лисят замечены в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и по одной семье – в Бирюлевском дендропарке и Бирюлевском лесопарке. Чуть меньше их в других районах.

Обычно лисы выводят потомство один раз в год. На свет появляются 4-13 слепых и глухих лисят. При этом лисы живут семьями и ведут оседлый образ жизни. Свои норы лисы устраивают на склонах оврагов или холмов, защищенных густой травой и кустарником. Часто они занимают чьи-то норки, реже роют их сами.

Случайная встреча

В случае если вы, гуляя в парке или по городу, обнаружили лисье логово, то лучше сразу уйти, не выдавая своего присутствия. В противном случае лиса будет вынуждена покинуть нору и увести за собой потомство. Обычно лисы имеют на случай своего обнаружения несколько запасных нор. В случае если вы все-таки встретились с лисой, переживать не стоит, так как она просто так не нападает на людей, да и не приближается к ним.

Однако проявлять дружелюбие и пытаться покормить лису, а то и приручить, все же не стоит. Подкормка любых диких животных влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни. У них пропадает страх перед человеком, включается режим одомашнивания, скорее, даже паразитирования. В дальнейшем это может вызвать агрессию по отношению к людям. Например, при требовании корма.

Если вы переживаете, что можете подцепить по итогам такой встречи бешенство, то это маловероятно, успокаивают специалисты. Лисы являются переносчиками этого заболевания не более чем все остальные животные, особенно ведущие стайный образ жизни, ведь в отличие от тех же собак, лисы одиночки и очень скрытные.

Кроме того, в Москве на территориях их обитания периодически проводится вакцинация (точнее иммунизация) против бешенства путем прикорма. Специалисты оставляют приманку с вакциной рядом с норками лис. Поэтому риск встретить бешеную лису в Москве минимален.