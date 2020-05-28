СК ищет неизвестных, оскорбивших полицейских в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку после инцидента в Чехове, где молодые люди оскорбляли полицейских, а одного из них ударили по лицу, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту применения насилия в отношении представителей власти", - сказала она журналистам.
По словам Врадий, 25 мая в дежурную часть поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе возле жилого дома. На месте полицейские увидели пять молодых людей, затем к ним присоединились порядка 20 человек, которые были пьяны и вели себя агрессивно. Они отказались предъявить документы сотрудникам МВД и стали нецензурно их оскорблять. Кроме того, несколько человек ударили полицейского по лицу.
Представитель главка отметила, что следователи устанавливают личности всех молодых людей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Кроме этого, следствие обратится к прокурору с ходатайством о передачи в производство следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области уголовного дела, возбуждённого в отношении мужчины, производившего выстрелы в воздух (ст. 213 УК РФ - хулиганство)", - добавила Врадий.