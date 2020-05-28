СК ищет неизвестных, оскорбивших полицейских в Подмосковье

По словам Врадий, 25 мая в дежурную часть поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе возле жилого дома. На месте полицейские увидели пять молодых людей, затем к ним присоединились порядка 20 человек, которые были пьяны и вели себя агрессивно. Они отказались предъявить документы сотрудникам МВД и стали нецензурно их оскорблять. Кроме того, несколько человек ударили полицейского по лицу.