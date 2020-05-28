В Адыгее начали первый этап снятия ограничений

КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи запустили первый этап снятия ограничений, вводившихся ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В середине мая власти Адыгеи разрешили открыть рынки.
"На заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, которое прошло под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова, было принято решение о запуске первого этапа снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией COVID-19", - говорится в сообщении.
Предусмотрено, что смягчение ограничительных мер в соответствии с федеральными рекомендациями будет происходить в три этапа в зависимости от эпидобстановки. В числе основных индикаторов: коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда, охват тестированием населения.
Отмечается, что в рамках первого этапа разрешена деятельность парикмахерских и салонов красоты, косметических салонов, имеющих лицензию, расположенных в отдельно стоящем здании или имеющих отдельный вход; иных предприятий сферы услуг, деятельность которых исключает прямой контакт, организаций, торгующих непродовольственными товарами при наличии уличного входа, некоторых других организаций. Также с рядом оговорок сняты ограничения с перевозок общественным транспортом по межмуниципальным и по муниципальным маршрутам. Остальные ограничительные меры и требования о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований для граждан на первом этапе сохраняются в прежнем объёме.
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