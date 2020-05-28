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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:50
https://ria.ru/20200528/1572105664.html
В Адыгее начали первый этап снятия ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1036x0_80_0_0_556b20246ac8ef916d9b2770ff4798e4.jpg
РИА Новости

В Адыгее начали первый этап снятия ограничений

11:50 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи запустили первый этап снятия ограничений, вводившихся ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В середине мая власти Адыгеи разрешили открыть рынки.
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"На заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, которое прошло под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова, было принято решение о запуске первого этапа снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией COVID-19", - говорится в сообщении.
Предусмотрено, что смягчение ограничительных мер в соответствии с федеральными рекомендациями будет происходить в три этапа в зависимости от эпидобстановки. В числе основных индикаторов: коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда, охват тестированием населения.
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Отмечается, что в рамках первого этапа разрешена деятельность парикмахерских и салонов красоты, косметических салонов, имеющих лицензию, расположенных в отдельно стоящем здании или имеющих отдельный вход; иных предприятий сферы услуг, деятельность которых исключает прямой контакт, организаций, торгующих непродовольственными товарами при наличии уличного входа, некоторых других организаций. Также с рядом оговорок сняты ограничения с перевозок общественным транспортом по межмуниципальным и по муниципальным маршрутам. Остальные ограничительные меры и требования о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований для граждан на первом этапе сохраняются в прежнем объёме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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