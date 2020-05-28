В Адыгее начали первый этап снятия ограничений

Предусмотрено, что смягчение ограничительных мер в соответствии с федеральными рекомендациями будет происходить в три этапа в зависимости от эпидобстановки. В числе основных индикаторов: коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда, охват тестированием населения.

Отмечается, что в рамках первого этапа разрешена деятельность парикмахерских и салонов красоты, косметических салонов, имеющих лицензию, расположенных в отдельно стоящем здании или имеющих отдельный вход; иных предприятий сферы услуг, деятельность которых исключает прямой контакт, организаций, торгующих непродовольственными товарами при наличии уличного входа, некоторых других организаций. Также с рядом оговорок сняты ограничения с перевозок общественным транспортом по межмуниципальным и по муниципальным маршрутам. Остальные ограничительные меры и требования о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований для граждан на первом этапе сохраняются в прежнем объёме.