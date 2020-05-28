Одноклассники организуют благотворительный онлайн-концерт

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Одноклассники впервые организуют благотворительный концерт с популярными звездами в поддержку фонда "Старость в радость". Собранные средства будут направлены на закупку ноутбуков, с помощью которых пожилые смогут поддерживать связь с близкими в период самоизоляции.

Концерт пройдет 29 мая в 19:00 в формате бесплатного музыкального онлайн-марафона. Артисты будут петь из дома, звукозаписывающих студий, продюсерских центров. Трансляция пройдет в группе "Dobro.mail.ru — сервис для добрых дел" , где затем будет доступна запись концерта.

Пользователи Одноклассников услышат Николая Баскова, Валерия Меладзе, Альбину Джанабаеву, Гошу Куценко, Дениса Клявера, Вику Дайнеко, Доминика Джокера, Катю Кокорину, Наталью Подольскую, Алексея Воробьева, Владимира Преснякова, Митю Фомина, EMIN, группы: PIZZA, A'Studio, "Город 312" и "Фабрика", "Моя Мишель" и "Марсель".