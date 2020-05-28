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Туризм
2020-05-28T12:52
https://ria.ru/20200528/1572105508.html
В Болгарии рассказали о правилах летнего отдыха на курортах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155861/44/1558614448_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_d227baeacc779ea271176dd4013e011f.jpg
РИА Новости

В Болгарии рассказали о правилах летнего отдыха на курортах

12:52 28.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Boby Dimitrov / Shot from a small plane Курорт Албена
Курорт Албена
CC BY-SA 2.0 / Boby Dimitrov / Shot from a small plane
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Болгарии рассказали, как туристы будут отдыхать этим летом на морских курортах, сообщает АТОР.
Страна готовится открыть границы с соседними странами с 1 июня, а с 15 июня – со всеми странами ЕС. Как заявила министр туризма Николина Ангелкова, Болгария ведет интенсивные переговоры с государствами, имеющими похожую эпидемическую ситуацию, о возобновлении с 15 июня чартерных рейсов.
Туристов будут пускать без тестов на COVID-19 и без карантина: при въезде иностранцев попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. В случае обнаружения у них коронавирусной инфекции, все расходы на лечение будут за счет страховки или личных средств гостя.
Для поддержания внутреннего туризма и привлечения зарубежных путешественников минтуризма страны провело серию переговоров с курортными муниципалитетами и арендаторами пляжей, а также приняло ряд изменений в отраслевые законы.
В результате этих мер цены на шезлонги и зонты на пляжах должны быть снижены минимум вполовину. В противном случае концессионеров пляжей ждут штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч левов (от двух до четырех миллионов рублей).
На 23 из 132 пляжах страны шезлонги и зонты будут бесплатными, а на остальных пляжах цены будут варьироваться от одного до пяти левов (от 40 до 200 рублей).
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ТуризмПляжиТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмБолгария
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