В Болгарии рассказали о правилах летнего отдыха на курортах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Болгарии рассказали, как туристы будут отдыхать этим летом на морских курортах, В Болгарии рассказали, как туристы будут отдыхать этим летом на морских курортах, сообщает АТОР.

Страна готовится открыть границы с соседними странами с 1 июня, а с 15 июня – со всеми странами ЕС. Как заявила министр туризма Николина Ангелкова, Болгария ведет интенсивные переговоры с государствами, имеющими похожую эпидемическую ситуацию, о возобновлении с 15 июня чартерных рейсов.

Туристов будут пускать без тестов на COVID-19 и без карантина: при въезде иностранцев попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. В случае обнаружения у них коронавирусной инфекции, все расходы на лечение будут за счет страховки или личных средств гостя.

Для поддержания внутреннего туризма и привлечения зарубежных путешественников минтуризма страны провело серию переговоров с курортными муниципалитетами и арендаторами пляжей, а также приняло ряд изменений в отраслевые законы.

В результате этих мер цены на шезлонги и зонты на пляжах должны быть снижены минимум вполовину. В противном случае концессионеров пляжей ждут штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч левов (от двух до четырех миллионов рублей).