Испания продолжит использовать гидроксихлорохин при лечении COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (AEMPS) заявило, что недавнее исследование о вреде гидроксихлорохина при лечении COVID-19, опубликованное в журнале Lancet, не дает "достаточно убедительных" доказательств для прекращения использования этого препарата в Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (AEMPS) заявило, что недавнее исследование о вреде гидроксихлорохина при лечении COVID-19, опубликованное в журнале Lancet, не дает "достаточно убедительных" доказательств для прекращения использования этого препарата в Испании или приостановки исследований, проводимых в настоящее время в больницах страны, пишет газета Pais.

В минувшую субботу издание Lancet опубликовало статью об испытании противомалярийного гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.

Как заявили в AEMPS, данное исследование "предоставляет полезную информацию". "Но речь идет об обсервационном исследовании, а не о клиническом исследовании, поэтому оно не позволяет получить убедительных и неоспоримых доказательств, так как существует много факторов, влияющих на эти исследования, которые могут сделать так, что они (исследования) будут не совсем достоверными", - заявила представитель агентства.

"Мы также не получали никаких предупреждений относительно его безопасности, поэтому ... мы не считаем, что есть причины приостанавливать проводимые исследования или прекращать использовать препарат в рамках экспериментального лечения", - добавила представитель AEMPS. В агентстве уточнили, что в настоящее время в Испании проводятся 15 клинических исследований гидроксихлорохина, помимо этого почти во всех больницах проводятся обсервационные исследования.

Как сообщает издание, гидроксихлорохин широко используется для лечения в Испании. Его получают по меньшей мере 85% пациентов, госпитализированных с коронавирусом в стране.

По последним данным, с начала эпидемии в Испании было зарегистрировано 236 769 случаев заболевания COVID-19 (на основании результатов ПЦР-тестов), скончались 27 118 человек.

Ранее национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) заявило о желании приостановить клинические исследования с гидроксихлорохином во Франции в качестве меры предосторожности.