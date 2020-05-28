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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:45
https://ria.ru/20200528/1572105331.html
Испания продолжит использовать гидроксихлорохин при лечении COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571242839_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b2491db353f9e938662b585548bb0e2d.jpg
РИА Новости

Испания продолжит использовать гидроксихлорохин при лечении COVID-19

11:45 28.05.2020
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© REUTERS / Susana VeraНадпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
© REUTERS / Susana Vera
Надпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (AEMPS) заявило, что недавнее исследование о вреде гидроксихлорохина при лечении COVID-19, опубликованное в журнале Lancet, не дает "достаточно убедительных" доказательств для прекращения использования этого препарата в Испании или приостановки исследований, проводимых в настоящее время в больницах страны, пишет газета Pais.
В минувшую субботу издание Lancet опубликовало статью об испытании противомалярийного гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
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Как заявили в AEMPS, данное исследование "предоставляет полезную информацию". "Но речь идет об обсервационном исследовании, а не о клиническом исследовании, поэтому оно не позволяет получить убедительных и неоспоримых доказательств, так как существует много факторов, влияющих на эти исследования, которые могут сделать так, что они (исследования) будут не совсем достоверными", - заявила представитель агентства.
"Мы также не получали никаких предупреждений относительно его безопасности, поэтому ... мы не считаем, что есть причины приостанавливать проводимые исследования или прекращать использовать препарат в рамках экспериментального лечения", - добавила представитель AEMPS. В агентстве уточнили, что в настоящее время в Испании проводятся 15 клинических исследований гидроксихлорохина, помимо этого почти во всех больницах проводятся обсервационные исследования.
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Как сообщает издание, гидроксихлорохин широко используется для лечения в Испании. Его получают по меньшей мере 85% пациентов, госпитализированных с коронавирусом в стране.
По последним данным, с начала эпидемии в Испании было зарегистрировано 236 769 случаев заболевания COVID-19 (на основании результатов ПЦР-тестов), скончались 27 118 человек.
Ранее национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) заявило о желании приостановить клинические исследования с гидроксихлорохином во Франции в качестве меры предосторожности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИспанияВ мире
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