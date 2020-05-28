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2020-05-28T11:56
https://ria.ru/20200528/1572105162.html
Посол в Дублине: Россия заинтересована в безболезненном исходе Brexit
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РИА Новости

Посол в Дублине: Россия заинтересована в безболезненном исходе Brexit

11:43 28.05.2020 (обновлено: 11:56 28.05.2020)
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© Фото : МИД РФ Юрий Анатольевич Филатов, назначенный чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ирландии
Юрий Анатольевич Филатов, назначенный чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ирландии
© Фото : МИД РФ
Юрий Анатольевич Филатов, назначенный чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ирландии . Архивное фото
ЛОНДОН, 28 мая – РИА Новости, Мария Табак. Россия заинтересована в том, чтобы Великобритания и ЕС пришли к соглашению о будущих отношениях после Brexit, поскольку этот вариант способен обеспечить торгово-экономическую стабильность, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.
Великобритания покинула состав ЕС 31 января. До конца этого года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. На данный момент, согласно заявлениям обеих сторон, особых успехов на переговорах достичь не удалось.
"Brexit – это изначально сверхпроблема для Ирландии, которая оказалась крайней в прямом и переносном смысле. Физически крайней, потому что она является единственной страной, имеющей наземную границу с Великобританией, выходящей из единого рынка ЕС. Сейчас границы между Ирландией и Северной Ирландией как таковой не существует, и это огромное достижение мирного процесса на острове, за которое ирландцы готовы сражаться. Это реально важнейшая для Ирландии вещь, которая позволяла на протяжении десятилетий после соглашения 1998 года (соглашение Страстной Пятницы – ред.) спокойно жить, торговать, ездить и так далее. Все это в одночасье оказалось под большим вопросом", - пояснил глава российской дипмиссии в Дублине.
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Филатов отметил, что переговоры идут сложно, в первую очередь, по торгово-экономическим вопросам.
"Ирландцы видят, что в Лондоне хотели бы перейти на свои регуляции, гораздо более мягкие по сравнению с европейскими, что создавало бы сильные конкурентные преимущества для британского бизнеса. Но с этим ни ирландцы, ни Брюссель согласиться не хотят, и это и есть камень преткновения. А если до июня не договорятся, велики шансы, что правительство Великобритании не станет запрашивать продление переходного периода, чтобы все-таки как-то завершить эти переговоры, и будет ориентироваться на выход без соглашения. Это, в свою очередь, будет означать, что с 1 января 2021 года торговля между ЕС и Британией будет осуществляться по умолчанию на основе правил ВТО с соответствующими тарифами. Для Ирландии такой вариант означал бы очень серьезные экономические сложности. И уверенности в том, что удастся избежать этого, нет", - отметил посол.
По словам Филатова, ЕС готов положить все силы на то, чтобы достичь договоренностей с Лондоном, но времени на это не хватает.
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"Отсюда и предложение продлить переходный период, чтобы спокойно доработать. Но это наталкивается на позицию британского правительства, для которого соблюдение сроков – идеологическая мантра, которую не хочется нарушать", - отметил глава российского посольства.
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"Что касается нашего взгляда на эти вещи, думаю, вполне очевидно, что Россия как европейская страна мимо этой проблемы пройти не может. ЕС – крупнейший торговый партнер, да и со всеми ключевыми участниками у нас значительная торговля, в том числе, и с Великобританией, и с Ирландией. Проблемы в их отношениях неизбежно создают нестабильность в торгово-экономической ситуации в регионе, а это прямо противоречит нашим интересам. Мы об этом говорим нашим европейским партнерам", - отметил Филатов.
"Естественно, мы не участвуем в развитии этого сюжета, но волей-неволей сопереживаем и выступаем за улаживание всего без серьезных последствий для стабильности экономической ситуации в регионе. Мы - за решение путем переговоров, как об этом и договорились ЕС и Великобритания на уровне политической декларации. Я давно уже зарекся делать прогнозы, все может быть, но пока, к сожалению, дело идет не по лучшему сценарию для Ирландии, да и, по большому счету, для Великобритании тоже. Но это взгляд со стороны, им виднее", - подчеркнул посол.
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Выход Британии из ЕвросоюзаВеликобританияИрландияЛондонВ мире
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