Посол в Дублине: Россия заинтересована в безболезненном исходе Brexit

ЛОНДОН, 28 мая – РИА Новости, Мария Табак. Россия заинтересована в том, чтобы Россия заинтересована в том, чтобы Великобритания и ЕС пришли к соглашению о будущих отношениях после Brexit, поскольку этот вариант способен обеспечить торгово-экономическую стабильность, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

Великобритания покинула состав ЕС 31 января. До конца этого года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. На данный момент, согласно заявлениям обеих сторон, особых успехов на переговорах достичь не удалось.

"Brexit – это изначально сверхпроблема для Ирландии, которая оказалась крайней в прямом и переносном смысле. Физически крайней, потому что она является единственной страной, имеющей наземную границу с Великобританией, выходящей из единого рынка ЕС. Сейчас границы между Ирландией и Северной Ирландией как таковой не существует, и это огромное достижение мирного процесса на острове, за которое ирландцы готовы сражаться. Это реально важнейшая для Ирландии вещь, которая позволяла на протяжении десятилетий после соглашения 1998 года (соглашение Страстной Пятницы – ред.) спокойно жить, торговать, ездить и так далее. Все это в одночасье оказалось под большим вопросом", - пояснил глава российской дипмиссии в Дублине.

Филатов отметил, что переговоры идут сложно, в первую очередь, по торгово-экономическим вопросам.

"Ирландцы видят, что в Лондоне хотели бы перейти на свои регуляции, гораздо более мягкие по сравнению с европейскими, что создавало бы сильные конкурентные преимущества для британского бизнеса. Но с этим ни ирландцы, ни Брюссель согласиться не хотят, и это и есть камень преткновения. А если до июня не договорятся, велики шансы, что правительство Великобритании не станет запрашивать продление переходного периода, чтобы все-таки как-то завершить эти переговоры, и будет ориентироваться на выход без соглашения. Это, в свою очередь, будет означать, что с 1 января 2021 года торговля между ЕС и Британией будет осуществляться по умолчанию на основе правил ВТО с соответствующими тарифами. Для Ирландии такой вариант означал бы очень серьезные экономические сложности. И уверенности в том, что удастся избежать этого, нет", - отметил посол.

По словам Филатова, ЕС готов положить все силы на то, чтобы достичь договоренностей с Лондоном, но времени на это не хватает.

"Отсюда и предложение продлить переходный период, чтобы спокойно доработать. Но это наталкивается на позицию британского правительства, для которого соблюдение сроков – идеологическая мантра, которую не хочется нарушать", - отметил глава российского посольства.

Россия заинтересована в наиболее безболезненном для всех исходе Brexit, отметил собеседник агентства.

"Что касается нашего взгляда на эти вещи, думаю, вполне очевидно, что Россия как европейская страна мимо этой проблемы пройти не может. ЕС – крупнейший торговый партнер, да и со всеми ключевыми участниками у нас значительная торговля, в том числе, и с Великобританией, и с Ирландией. Проблемы в их отношениях неизбежно создают нестабильность в торгово-экономической ситуации в регионе, а это прямо противоречит нашим интересам. Мы об этом говорим нашим европейским партнерам", - отметил Филатов.