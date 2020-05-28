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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:41
https://ria.ru/20200528/1572104978.html
Во Владимирской области 60 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655508_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_ba8c2803512e215dae10f0e7ae6ed089.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области 60 человек выздоровели от COVID-19

11:41 28.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции, во Владимирской области выросло до 486, из которых 60 - за последние сутки, сообщает администрация региона.
Во Владимирской области на данный момент зарегистрировано 2495 случаев заболевания, из них 61 подтвердился за последние сутки.
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"В регионе выздоровели 486 пациентов с новой коронавирусной  инфекцией, в том числе за 27 мая – 60 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки в области подтвердился один летальный случай пациента с COVID-19.
"За период наблюдения в области отмечено 18 летальных случаев", - отмечают областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВладимирская областьОбщество
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