Во Владимирской области 60 человек выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции, во Владимирской области выросло до 486, из которых 60 - за последние сутки, сообщает администрация региона.
Во Владимирской области на данный момент зарегистрировано 2495 случаев заболевания, из них 61 подтвердился за последние сутки.
"В регионе выздоровели 486 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 27 мая – 60 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки в области подтвердился один летальный случай пациента с COVID-19.
"За период наблюдения в области отмечено 18 летальных случаев", - отмечают областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф