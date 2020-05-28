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Алтайский край
Алтайский край
2020-05-28T11:39
https://ria.ru/20200528/1572104889.html
Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае
https://cdn24.img.ria.ru/images/155229/98/1552299816_0:68:1500:912_1036x0_80_0_0_e659c76557b1dbff0daf462a37ce83af.jpg
РИА Новости

Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае

11:39 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 мая – РИА Новости. Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.
"Почти 80% хозяйствующих субъектов региона и каждый четвертый работник заняты в сфере малого и среднего бизнеса. На поддержку субъектов предпринимательства в рамках мероприятий региональных проектов, в том числе на развитие сельхозкооперации, в 2019 году направлено 383,22 миллиона рублей, и все предусмотренные на 2019 год задачи выполнены в полном объеме, а часть перевыполнена", - сказал глава региона.
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Томенко отметил, что по итогам 2019 года отмечается рост качественных показателей развития малого и среднего предпринимательства региона: на 11,9% (до 652,5 миллиарда рублей) вырос оборот малых, микро- и средних предприятий, на 18,9% отгружено больше товаров обрабатывающих производств (101,9 миллиарда рублей), а также вырос объем инвестиций на 84,2%, составив 28,6 миллиарда рублей.
Он напомнил, что количество занятых в малом и среднем предпринимательстве в Алтайском крае к 2024 году должно составить 331 тысячу человек. Сейчас, согласно данным Единого реестра СМСП, численность занятых в предпринимательском секторе - 263,4 тысячи человек.
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"Хочу сказать, что для решения данной проблемы по увеличению численности занятых в секторе, в текущем году мы с 1 июля присоединимся к эксперименту по применению нового налогового режима для самозанятых, продолжаем совершенствовать отдельные элементы регионального налогового законодательства", - сказал Томенко.
Власти, по его словам, будут улучшать условия ведения бизнеса, в том числе через создание новых объектов инфраструктуры, оказание прямой финансовой поддержки, используя возможности индивидуальной программы социально-экономического развития края, недавно утвержденной правительством России. В текущем году на эти цели уже предусмотрено более 500 миллионов рублей из федерального бюджета.
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