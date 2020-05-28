Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 28 мая – РИА Новости. Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко , выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.

"Почти 80% хозяйствующих субъектов региона и каждый четвертый работник заняты в сфере малого и среднего бизнеса. На поддержку субъектов предпринимательства в рамках мероприятий региональных проектов, в том числе на развитие сельхозкооперации, в 2019 году направлено 383,22 миллиона рублей, и все предусмотренные на 2019 год задачи выполнены в полном объеме, а часть перевыполнена", - сказал глава региона.

Томенко отметил, что по итогам 2019 года отмечается рост качественных показателей развития малого и среднего предпринимательства региона: на 11,9% (до 652,5 миллиарда рублей) вырос оборот малых, микро- и средних предприятий, на 18,9% отгружено больше товаров обрабатывающих производств (101,9 миллиарда рублей), а также вырос объем инвестиций на 84,2%, составив 28,6 миллиарда рублей.

Он напомнил, что количество занятых в малом и среднем предпринимательстве в Алтайском крае к 2024 году должно составить 331 тысячу человек. Сейчас, согласно данным Единого реестра СМСП, численность занятых в предпринимательском секторе - 263,4 тысячи человек.

"Хочу сказать, что для решения данной проблемы по увеличению численности занятых в секторе, в текущем году мы с 1 июля присоединимся к эксперименту по применению нового налогового режима для самозанятых, продолжаем совершенствовать отдельные элементы регионального налогового законодательства", - сказал Томенко.