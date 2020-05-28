Посольство прорабатывает вывозной рейс в Москву с Кипра

"Вниманию граждан России на Кипре! По информации посольства, Кипрские авиалинии планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 3 июня. Посольством прорабатывается вопрос о возвращении граждан России данным рейсом в Москву", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что стоимость билета составит 400 евро (детский - 335 евро), количество мест на борту ограничено.
Российское посольство также добавило, что пока не располагает информацией о том, жители каких регионов будут допущены к регистрации на данный рейс.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.