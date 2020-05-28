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2020-05-28T11:47
https://ria.ru/20200528/1572104831.html
Посольство прорабатывает вывозной рейс в Москву с Кипра
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РИА Новости

Посольство прорабатывает вывозной рейс в Москву с Кипра

11:47 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посольство России на Кипре прорабатывает 3 июня рейс, которым россияне смогут вернуться в Москву.
"Вниманию граждан России на Кипре! По информации посольства, Кипрские авиалинии планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 3 июня. Посольством прорабатывается вопрос о возвращении граждан России данным рейсом в Москву", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
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Отмечается, что стоимость билета составит 400 евро (детский - 335 евро), количество мест на борту ограничено.
Российское посольство также добавило, что пока не располагает информацией о том, жители каких регионов будут допущены к регистрации на данный рейс.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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