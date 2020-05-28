В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 52

"За минувшие сутки выявлены 44 новых случая заражения COVID-19, в том числе посмертно коронавирус выявлен еще у троих пациентов: у людей в возрасте 24 года, 39 лет и 83 года. Причины смерти - сопутствующие заболевания. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 52 смерти пациентов с COVID-19, из них 21 летальный исход — непосредственно от COVID-19, тридцать один инфицированный умер не от коронавируса", — говорится в сообщении.