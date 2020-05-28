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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:42
https://ria.ru/20200528/1572104660.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 52
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 52

11:42 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Еще у трех пациентов в Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена посмертно, больные скончались от сопутствующих заболеваний, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 52, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки выявлены 44 новых случая заражения COVID-19, в том числе посмертно коронавирус выявлен еще у троих пациентов: у людей в возрасте 24 года, 39 лет и 83 года. Причины смерти - сопутствующие заболевания. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 52 смерти пациентов с COVID-19, из них 21 летальный исход — непосредственно от COVID-19, тридцать один инфицированный умер не от коронавируса", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрированы 1539 заразившихся COVID-19, в том числе 44 новых случая заболевания, выявленных за последние сутки, выздоровели 824 человека, 52 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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