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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:36
https://ria.ru/20200528/1572104597.html
Вывозной рейс из Владивостока вылетел в Сеул
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Владивостока вылетел в Сеул

11:36 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Спецрейс Korean Air вывез из РФ 139 граждан Южной Кореи и 6 россиян, сообщил в четверг РИА Новости представитель генерального консульства Республики Корея во Владивостоке.
"Сегодня спецрейсом улетело 139 человек: 133 гражданина Республики Кореи и 6 российских граждан", - сообщил собеседник агентства.
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Он добавил, что среди вылетевших россиян - "лица, имеющие вид на жительство, и пациенты на срочное лечение".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮжная КореяВладивостокОбщество
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