Вывозной рейс из Владивостока вылетел в Сеул

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Спецрейс Korean Air вывез из РФ 139 граждан Южной Кореи и 6 россиян, сообщил в четверг РИА Новости представитель генерального консульства Республики Корея во Владивостоке.
"Сегодня спецрейсом улетело 139 человек: 133 гражданина Республики Кореи и 6 российских граждан", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что среди вылетевших россиян - "лица, имеющие вид на жительство, и пациенты на срочное лечение".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.