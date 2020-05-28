ЦРПТ не обсуждает перенос срока обязательной маркировки лекарств

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) не обсуждает перенос срока обязательной маркировки лекарств, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности. Согласно документу Минздрава РФ, направленного в Госдуму к правительственному часу (имеется в распоряжении РИА Новости), Минздрав совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств.
"ЦРПТ не ведет обсуждений о переносе срока обязательной маркировки лекарств. Никаких подобных писем или предложений от регуляторов к нам не поступало. Система готова к прослеживаемости всех лекарств с 1 июля", - сообщил Юсупов.
Он указал, что готовность системы показало и недавнее тестирование с нагрузкой, которая в 10 раз превысила годовой оборот лекарств. "Переносить сроки не имеет смысла: большинство участников оборота готово, к системе подключены 98% российских и 83% иностранных производителей, почти все бюджетные медорганизации, аптеки и дистрибьюторы", - отметил собеседник агентства.
По его словам, всего в системе участвует 61 тысяча организаций, выдано более 1 миллиарда кодов маркировки лекарств. "Считаем, что очередной перенос станет дискриминацией для большинства участников рынка", - добавил Юсупов.