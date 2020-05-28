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2020-05-28T12:06
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ЦРПТ не обсуждает перенос срока обязательной маркировки лекарств
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РИА Новости

ЦРПТ не обсуждает перенос срока обязательной маркировки лекарств

12:06 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) не обсуждает перенос срока обязательной маркировки лекарств, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности. Согласно документу Минздрава РФ, направленного в Госдуму к правительственному часу (имеется в распоряжении РИА Новости), Минздрав совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств.
"ЦРПТ не ведет обсуждений о переносе срока обязательной маркировки лекарств. Никаких подобных писем или предложений от регуляторов к нам не поступало. Система готова к прослеживаемости всех лекарств с 1 июля", - сообщил Юсупов.
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Он указал, что готовность системы показало и недавнее тестирование с нагрузкой, которая в 10 раз превысила годовой оборот лекарств. "Переносить сроки не имеет смысла: большинство участников оборота готово, к системе подключены 98% российских и 83% иностранных производителей, почти все бюджетные медорганизации, аптеки и дистрибьюторы", - отметил собеседник агентства.
По его словам, всего в системе участвует 61 тысяча организаций, выдано более 1 миллиарда кодов маркировки лекарств. "Считаем, что очередной перенос станет дискриминацией для большинства участников рынка", - добавил Юсупов.
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