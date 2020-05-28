ЦРПТ не обсуждает перенос срока обязательной маркировки лекарств

"ЦРПТ не ведет обсуждений о переносе срока обязательной маркировки лекарств. Никаких подобных писем или предложений от регуляторов к нам не поступало. Система готова к прослеживаемости всех лекарств с 1 июля", - сообщил Юсупов.

Он указал, что готовность системы показало и недавнее тестирование с нагрузкой, которая в 10 раз превысила годовой оборот лекарств. "Переносить сроки не имеет смысла: большинство участников оборота готово, к системе подключены 98% российских и 83% иностранных производителей, почти все бюджетные медорганизации, аптеки и дистрибьюторы", - отметил собеседник агентства.