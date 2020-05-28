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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:34
https://ria.ru/20200528/1572104388.html
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 13 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:0:2880:1620_1036x0_80_0_0_acf32fc4979c961c957ec65d4c7b99cb.jpg
РИА Новости

В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 13 тысяч

11:34 28.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 13 тысяч, 235 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным заместителя министра здравоохранения Вахида Маджру, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 580 новых случаев заражения, общее количество достигло 13 036. За прошедшие сутки скончались восемь человек. Всего с начала пандемии вылечились 1209 человек, у которых ранее выявили COVID-19.
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В ходе пресс-конференции Маджру отметил, что 40% от общего числа заражений было выявлено за последние 10 дней. Он также добавил, что страна остро нуждается в медицинских масках, аппаратах ИВЛ и другом необходимом медицинском оборудовании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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