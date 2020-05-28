В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 13 тысяч

По данным заместителя министра здравоохранения Вахида Маджру, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 580 новых случаев заражения, общее количество достигло 13 036. За прошедшие сутки скончались восемь человек. Всего с начала пандемии вылечились 1209 человек, у которых ранее выявили COVID-19.