В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 13 тысяч

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 13 тысяч, 235 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным заместителя министра здравоохранения Вахида Маджру, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 580 новых случаев заражения, общее количество достигло 13 036. За прошедшие сутки скончались восемь человек. Всего с начала пандемии вылечились 1209 человек, у которых ранее выявили COVID-19.
В ходе пресс-конференции Маджру отметил, что 40% от общего числа заражений было выявлено за последние 10 дней. Он также добавил, что страна остро нуждается в медицинских масках, аппаратах ИВЛ и другом необходимом медицинском оборудовании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф