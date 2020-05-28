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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-05-28T11:32
https://ria.ru/20200528/1572104164.html
Легпром Москвы производит в неделю 260 тыс единиц спецодежды для медиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568883022_0:222:3072:1950_1036x0_80_0_0_de314d91188e6b8403dd26ea4c7bf766.jpg
РИА Новости

Легпром Москвы производит в неделю 260 тыс единиц спецодежды для медиков

11:32 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство медицинской одежды
Производство медицинской одежды
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Производство медицинской одежды
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Предприятия Москвы производят в неделю 260 тысяч одноразовых халатов и бахил, причем четверть от этого объема выпускают четыре крупных производителя одежды, которые на время пандемии перепрофилировали свои мощности, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Всего сейчас столичные компании производят более 200 тысяч одноразовых халатов и свыше 60 тысяч хирургических бахил в неделю, 70 тысяч из этого объема шьют предприятия, которые оперативно перепрофилировали свою деятельность. Перевод части легкой промышленности на изготовление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала позволяет нам полностью обеспечивать потребности системы здравоохранения города и не зависеть от импортных поставок и изменения цен, а производителям сохранить штат и доход своих сотрудников", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Так, каждую неделю швейная фабрика "Мишелин-95Б" и старейший производитель мужских костюмов "Большевичка" выпускают по 10 тысяч одноразовых халатов. Еще 15 тысяч халатов производит фабрика детской одежды "Старт", а производитель одежды и обуви для танцев "Гришко" выпускает по 35 тысяч хирургических бахил.
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В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что в городе реализуется полный цикл производства средств индивидуальной защиты – от производства специальных материалов с высокими барьерными свойствами до выпуска готовых изделий.
"Все предприятия, которые перешли на производство спецодежды, соблюдают необходимые требования безопасности", – подчеркнул глава департамента.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
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