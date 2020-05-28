В Тверской области умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число умерших в Число умерших в Тверской области пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки выросло с 19 до 22, выздоровели 58 человек, сообщает областное правительство.

По состоянию на 27 мая в регионе были зарегистрированы 19 летальных случаев пациентов с COVID-19.

"Двадцать два человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в области подтверждено 52 случая коронавирусной инфекции.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1476 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 58 человек. Всего 983 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - информируют областные власти.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.