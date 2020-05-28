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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:34
https://ria.ru/20200528/1572103971.html
В Тверской области умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Тверской области умерли три пациента с коронавирусом

11:34 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число умерших в Тверской области пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки выросло с 19 до 22, выздоровели 58 человек, сообщает областное правительство.
По состоянию на 27 мая в регионе были зарегистрированы 19 летальных случаев пациентов с COVID-19.
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"Двадцать два человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в области подтверждено 52 случая коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1476 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 58 человек. Всего 983 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - информируют областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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